Юрист разъяснил, что грозит персоналу детского сада, откуда сбежали дети

Фото: Прокуратура

Сотрудникам школы № 1507, при которой находится дошкольное отделение, откуда сбежали дети, скорее всего, грозит административное или дисциплинарное взыскание за то, что они упустили из вида детей, не исполнив должным образом свои трудовые обязанности. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Ольга Будаева.

Об исчезновении детей стало известно в понедельник, 26 июля. Прокуратура города Москвы опубликовала видео, как четыре мальчика пяти и шести лет выбегают из рощи на парковку. Затем трое из них устремляются подальше от детского сада, а один возвращается обратно. Чуть позже в учреждение вернулся еще один ребенок, а двое других были приведены взрослыми. Предположительно, дети смогли убежать из-за подкопа под забором.

По словам юриста, как минимум в этой истории прослеживается халатность воспитателей. Но ответственность должны нести администрация детского сада и охрана.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Если там речь идет о подкопе — там же существует охрана. В ее обязанность входит не только ворота открывать, но и территорию осматривать хотя бы раз в день. Чтобы такой подкоп сделать маленьким детям, надо копать не меньше недели. Выходит, что охрана просто не исполняла своих обязанностей, а воспитатели занимались своими делами, наверное, — обратила внимание специалист.

Будаева предполагает, что персоналу детского сада удастся отделаться просто выговорами, если с детьми ничего не произошло и на их исчезновение сразу среагировали. Однако, если они длительное время находились за территорией дошкольного учреждения, последствия могут быть и более серьезными.

В самом детском саду уже проводят служебную проверку и обещают принять меры технического характера. Здоровью беглецов сейчас ничего не угрожает. После побега двое из них вернулись к занятиям, а двоих забрали домой. Кроме того, свою проверку по факту инцидента проводит и столичная прокуратура.