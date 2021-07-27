Анастасия Ракова поздравила работников МФЦ с их профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития города Москвы

Во вторник, 27 июля, отмечается День работников МФЦ. Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила их с профессиональным праздником и отметила важность их работы, особенно в период пандемии.

— Я хочу поздравить работников МФЦ с профессиональным праздником и поблагодарить от лица москвичей. Именно вы ежедневно помогаете нам получить самые важные государственные услуги. Именно вы придете на помощь даже в самой нестандартной ситуации, причем не только на рабочем месте, но и в обычной жизни, — сказала она.

Заммэра отметила, что центры госуслуг пришли на смену 1200 приемным различных органов власти. Именно их появление позволило избавить москвичей от многочисленных поездок и потери времени в очередях.

Ракова похвалила сотрудников МФЦ за искренний сервис, который нравится жителям столицы. Также она рассказала, что работники МФЦ одними из первых начали помогать медикам во время пандемии — взяли на себя административную работу. Более того, они продолжают работу еще и в пунктах вакцинации, находящихся по всему городу.

— Вы — пример неравнодушия, ответственности и искренней заботы о людях, — добавила заммэра.

Десять лет назад 27 июля начал действовать федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Эта дата стала для работников центра госуслуг профессиональным праздником.

Недавно корреспондент «Вечерней Москвы» посетил один из центров вакцинации, находящийся в Гостином Дворе. Там он подробно ознакомился и рассказал о той работе, которую выполняют сотрудники МФЦ, согласившиеся помогать горожанам в получении прививки от коронавируса.