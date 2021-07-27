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Рабочий провалился в межэтажный проем в реконструируемом здании на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Рабочий провалился в межэтажный проем в реконструируемом здании на юге Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Архитектора ЩусеваКарта всех событий

Производивший уборку мусора рабочий упал в технологический проем с четвертого этажа на третий. Об этом во вторник, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в реконструируемом здании на улице Архитектора Щусева. Пострадавшего доставили в больницу. В данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

Подобная история произошла 15 июля, когда лифт упал с высоты примерно пяти метров. Пострадали двое рабочих 38 и 39 лет, находившихся в этот момент в кабине. С различными травмами они были госпитализированы. СК занимается установлением обстоятельств и причин инцидента.

В 2020 году в Благовещенске лифт также упал вместе с находящимися в нем двумя рабочими. Оба пострадавших были госпитализированы, они получили серьезные травмы.

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