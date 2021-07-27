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Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве по программе реновации построены 130 домов

Михаил Алимов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве по программе реновации построены 130 домов
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

С момента старта программы реновации жилья в Москве построены уже 130 домов. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— К настоящему моменту по программе построено 130 новых домов площадью порядка 1,7 миллиона квадратных метров, из них 107 новостроек переданы под заселение, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в настоящий момент идет строительство еще 165 домов по программе реновации, а их общая площадь составляет 2,5 миллиона квадратных метров. Городом проектируется 165 зданий площадью 2,8 миллиона квадратных метров. При этом демонтировано 56 старых построек.

— Число участников реновации, получивших ключи от новых квартир, уже превысило 35 тысяч человек. Всего же с момента старта программы организовано переселение 43,9 тысячи москвичей из 290 домов, — резюмировал Бочкарев.

Вице-президент Института градостроительного и системного проектирования Анна Курбатова считает, что реновацию нужно рассматривать не только как снос старых домов и постройку новых. Это, рассуждает она, еще и масштабные изменения качества городской среды на значительных территориях.

— Изменения уже затронули не только конкретные площадки сноса и строительства, но и прилежащие территории, сопряженные с ними в общегородских системах — транспортной, инженерной, рекреационной, экологической, социальной, — отметила эксперт.

В Новой Москве более 700 семей из 18 домов переедут в новостройки по программе реновации в 2021 году. Заселение будет происходить в пять жилых домов на территории поселения Мосрентген, квартал № 24, дом 1, корпуса 1–5.

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