Более 700 семей в Новой Москве переедут в новые дома по реновации в 2021 году

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген, квартал № 24 Карта всех событий

Жители 18 домов из поселений Мосрентген и Сосенское, расположенных в Новомосковском административном округе столицы, смогут переселиться в новые дома по программе реновации уже в этом году. Заселение в новое жилье начнут более 770 семей. Об этом во вторник, 27 июля, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Заселение будет происходить в пять жилых домов на территории поселения Мосрентген, квартал № 24, дом 1, корпуса 1–5.

— Ожидается, что уже в скором времени к процедуре переезда смогут приступить свыше 770 семей, проживающих сейчас в 18 домах в поселениях Сосенское и Мосрентген, — отметил Сергей Левкин.

По словам главы ведомства, с момента запуска программы реновации новое жилье Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) получили около 300 семей. Также были расселены 15 старых домов, 12 из которых уже снесены. Всего в указанных округах под программу реновации попал 251 дом, в котором проживает более 22 тысяч человек.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что ежегодные объемы ввода в эксплуатацию жилых домов в столице в будущем достигнут 3–3,5 миллиона квадратных метров.