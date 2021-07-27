Кремль прокомментировал предложение из Турции заключить сделку по Крыму

Фото: Администрация президента РФ

Российские регионы никогда не станут предметом соглашений РФ с другими странами. Об этом во вторник, 27 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок. Это исключено, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Пресс-секретарь также добавил, что турецкий профессор вряд ли обладает достаточными полномочиями, чтобы представлять интересы официальной Анкары.

Накануне профессор турецкого Университета Малтепе Хасан Унал рассказал, что Турция и РФ могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Россией Турецкой Республики независимым государством.

Комментируя это заявление, член комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что соответствующая сделка может «ухудшить отношения России с Кипром». Он также добавил, что соглашение может обсуждаться лишь теоретически. Кроме того, по словам члена Совфеда, Хасан Унал не является официальным лицом, поэтому его высказывания можно расценивать как выражение личного мнения.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».