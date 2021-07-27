Три автомобиля столкнулись на Хорошевской эстакаде в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Хорошёвская эстакада Карта всех событий

ДТП с участием трех машин произошло на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на Хорошевской эстакаде. Сначала столкнулись два автомобиля.

Уже в остановившиеся машины врезалась еще одна.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение по внутренней стороне ТТК затруднено на 4,3 километра. Пострадавших нет, — добавили в ведомстве.

26 июля столичная ГИБДД сообщила, что на прошедшей неделе в Москве был зарегистрирован 171 случай ДТП. Самый частый вид дорожных аварий — столкновение транспортных средств. Так, на прошлой неделе произошло 86 таких происшествий.