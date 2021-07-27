СК завершил расследование дела в отношении мужчины, убившего свою сожительницу в Ногинске

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего приезжего, который обвинялся в убийстве сожительницы и растлении ее малолетней дочери в Ногинске. Об этом во вторник, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в ноябре 2020 года обвиняемый убил свою сожительницу. Во время пьяной ссоры он схватился за нож и нанес ей удар в область шеи. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Также в ходе расследования выяснилось, что мужчина в течение нескольких лет времени растлил дочь убитой.

— Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В результате уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

В понедельник, 26 июля, сообщалось, что СК завершил расследование дела в отношении членов этнической банды из Раменского.