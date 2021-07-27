Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин наградил 19 многодетных семей знаком «Родительская слава города Москвы»

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин наградил 19 многодетных семей знаком «Родительская слава города Москвы»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил почетным знаком «Родительская слава города Москвы» 19 многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 27 июля.

— Почетным знаком награждаются родители или усыновители (родитель или усыновитель в случае неполной семьи), которые постоянно живут в Москве не менее десяти лет, состоят в официальном браке и воспитывают или воспитали пятерых и более детей достойными гражданами Российской Федерации. Награждение проходит, когда пятый ребенок достигает возраста пяти лет, — говорится в сообщении.

В этом году на церемонии награды получили 38 родителей из 19 семей, в которых воспитываются 127 детей. Каждой семье также выплатили единовременное поощрение в размере 219 015 рублей.

Почетный знак учредило правительство города в 2009 году для укрепления семьи, повышения престижа многодетной семьи, а также социального статуса материнства и отцовства. С тех пор его получили 315 многодетных семей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
Сергей Собяниннаграждениемногодетные семьи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе к красивой осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Все мнения
О проекте