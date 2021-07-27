Сергей Собянин наградил 19 многодетных семей знаком «Родительская слава города Москвы»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил почетным знаком «Родительская слава города Москвы» 19 многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 27 июля.

— Почетным знаком награждаются родители или усыновители (родитель или усыновитель в случае неполной семьи), которые постоянно живут в Москве не менее десяти лет, состоят в официальном браке и воспитывают или воспитали пятерых и более детей достойными гражданами Российской Федерации. Награждение проходит, когда пятый ребенок достигает возраста пяти лет, — говорится в сообщении.

В этом году на церемонии награды получили 38 родителей из 19 семей, в которых воспитываются 127 детей. Каждой семье также выплатили единовременное поощрение в размере 219 015 рублей.

Почетный знак учредило правительство города в 2009 году для укрепления семьи, повышения престижа многодетной семьи, а также социального статуса материнства и отцовства. С тех пор его получили 315 многодетных семей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.