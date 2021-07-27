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«До чего хороша!»: Орбакайте поразила фанатов дерзким образом

София Долганова

Общество
«До чего хороша!»: Орбакайте поразила фанатов дерзким образом
Фото: instagram/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте во вторник, 27 июля, опубликовала в Instagram-аккаунт фото в стильном и дерзком образе. Орбайкате предстала в струящемся платье со стразами и в черной кожаной куртке оригинального покроя.

— В белом платьице воздушном и косухе из гиены заливала в твои уши откровение, — написала певица.

Поклонники остались в восторге: сразу стали комментировать публикацию и писать свое мнение.

«Всегда вами восхищаюсь!»; «Великолепная и непревзойденная»!; «Восхитительная и единственная!Какая красивая»; «С возрастом все краше»; «Какая же всё - таки шикарная!» ;«Я могу сравнить Вас с загадочной Луной и ослепительным Солнцем, со светлым ангелом и пленяющим взор океаном, но и всех этих слов не будет достаточно, чтобы описать Вашу красоту»; «До чего хороша!» — отметили поклонники.

В мае сын Орбакайте принял участие в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», где рассказал, что дети у них с супругой появятся тогда, когда «все наконец-то перестанут нас теребить с этим вопросом».

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