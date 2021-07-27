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Тимофей Баженов связал спрос на кнопочные телефоны с ростом кибермошенничества

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов связал спрос на кнопочные телефоны с ростом кибермошенничества
Фото: Максим Манюров

Общественный лидер Тимофей Баженов со ссылкой на ретейлеров сообщил, что в стране значительно выросли продажи кнопочных телефонов. Он предположил, что это может быть связано с желанием россиян уберечься от телефонных мошенников.

— Кнопочный телефон не дает гарантии защиты от кибермошенников. Даже если такое устройство не имеет доступа в интернет, в основной массе случаев владельцы банковских карт сами выдают злоумышленникам конфиденциальную информацию, — заявил Баженов журналистам.

Он добавил, что 80 процентов успешных атак мошенники осуществляют с помощью приемов социальной инженерии.

— Обезопасить может только предельная осторожность при контактах с незнакомцами, которые звонят из «банков», «отделений полиции», «служб безопасности». Никаким «майорам» и «старшим специалистам» нельзя ничего сообщать о себе. Тем более нельзя предоставлять никаких банковских данных, — рассказал лидер общественного движения.

Баженов разъяснил, что у моделей с кнопками есть одно преимущество — это отсутствие операционной системы. На такой аппарат нельзя загрузить банковское приложение, а заодно устройство не «подцепит» вирусы и не позволит открыть доступ к личным данным вплоть до банковских реквизитов. Однако для сохранения безопасности лучшее всего проявлять осмотрительность во время скачивания программ, игр, приложений и даже обычных документов и картинок.

Приложения надлежит устанавливать исключительно из официальных источников и магазинов. Нельзя осуществлять переход по ссылкам, которые получены по электронной почте или в мессенджерах от незнакомых отправителей, подчеркнул тележурналист.

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