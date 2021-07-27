Доктор Комаровский объяснил, как защитить детей от штамма «дельта»

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский во вторник, 27 июля, выставил в Instagram-аккаунте публикацию о вакцинации и способах защиты детей от коронавирусной инфекции.

— Никаких специфических средств защиты детей нет. Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. В общем, если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, — рекомендует врач.

По словам Комаровского, поскольку детям до пяти лет категорически запрещены маски, то учеба и общение на свежем воздухе, минимизация контактов для них являются особо актуальными.

— Что касается «дельта»-варианта и детей, то мы опять возвращаемся к основам — инфицирующей дозе. Потому что особенность «дельта»-варианта как раз и состоит, по всей видимости, в том, что он вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе, — говорит телеведущий.

Однако Комаровский подчеркнул, что нет научных работ, доказывающих, что штамм «дельта» вызывает более тяжелое течение болезни у детей.

Медики нашли причину опасного осложнения после COVID-19 у детей. Мультисистемный воспалительный синдром может развиваться у детей и подростков после перенесенной коронавирусной инфекции из-за длительного сохранения вирусных частиц в кишечнике.