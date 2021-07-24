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Медики нашли причину опасного осложнения после COVID-19 у детей

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Медики нашли причину опасного осложнения после COVID-19 у детей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мультисистемный воспалительный синдром может развиваться у детей и подростков после перенесенной коронавирусной инфекции вследствие длительного сохранения вирусных частиц в кишечнике. К такому выводу пришли специалисты Массачусетской больницы общего профиля, Гарвардской медицинской школы и других научных учреждений США.

Данный синдром проявляется через высокую температуру, боль в животе, рвоту, диарею, сыпь и сильную усталость. Гипервоспалительная реакция и «цитокиновый шторм», наблюдаемые при этом состоянии, грозят обширными повреждениями сердца, печени и других органов.

Ученые провели исследование с участием сотни детей, в том числе 19 — с мультисистемным воспалительным синдромом, 26 — с COVID-19 и 55 здоровых детей. Выяснилось, что у юных пациентов из первой группы коронавирус по-прежнему продолжал определяться в кишечнике, хотя они не имели или имели низкий уровень частиц в носу или горле.

Исследователи предположили, что вирусные частицы COVID-19, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, что приводит к гипервоспалительному иммунному ответу.

Для терапии мультивоспалительного синдрома ученые предложили использовать ларазотид ацетат, который блокирует зонулин — белок, синтезируемый в клетках кишечника и печени и регулирующий кишечную проницаемость. Данное средство применяется при лечении целиакии (непереносимости глютена). Предварительные данные подтвердили эффективность ларазотида ацетата в лечении мультисистемного воспалительного синдрома. Ученые надеются получить разрешение на дальнейшие клинические исследования, пишут «Известия».

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Предполагается, что индийский штамм будет замещать другие мутации, если не появится «более конкурентоспособный вирус».

Тем временем в Великобритании зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Мутацию COVID-19, получившую обозначение B.1.621, выявили у 16 человек. При этом большинство случаев заболевания новым штаммом связаны с поездками за границу.

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