Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции осужденного за посредничество во взятке американца

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор, вынесенный гражданину США Евгению Спектору по делу о посредничестве во взятке. Об этом во вторник, 27 июля, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

— Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Останкинского районного суда города Москвы в отношении Евгения Спектора отложено на 19 августа на 14:30 по причине ненадлежащего извещения осужденного, — говорится в сообщении.

Спектор и Алексеева были арестованы в феврале 2020 года. По данным следствия, в 2015–2016 годах Алексеева получила более четырех миллионов рублей в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов.

По данным следствия, более четырех миллионов рублей Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО «Промомед Рус» Максим Якушкин, который хотел продвинуть препараты. Еще одним посредником был признан советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко. Алексеевой также предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщают СМИ.

По итогам расследования уголовного дела, Останкинский районный суд Москвы приговорил американца к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также Спектор обязан выплатить тройную сумму взятки, которая составила более 14 миллионов рублей.

Недавно «ВМ» писала о переносе еще одного судебного заседания. На нем должны были рассматриваться апелляционные жалобы на приговор участнику движения «Новое величие» Павлу Ребровскому. Причиной стало «устранение недостатков, препятствующих рассмотрению дела». Заседание пройдет 26 августа в 09:30.