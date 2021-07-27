Подстанцию скорой помощи построили в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Завершено строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в поселении Московский. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, в настоящее время идет подготовка документов для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Строительство подстанции по адресу Радужная улица, владение 23а, велось за счет городского бюджета. Площадь здания составила 3,9 тысячи квадратных метров. В нем разместились кабинеты заведующего, старшего врача и фельдшера, а также комнаты психологической разгрузки, зал совещаний на 50 человек, учебно-методический класс и комната отдыха медицинских бригад. На подземном этаже оборудованы технические помещения.

Возле здания находятся парковка и площадка для отдыха. На территории высадили кустарники и деревья, а также установили скамейки и урны.

6 июля власти Москвы приняли решение выделить департаменту здравоохранения около 620 миллионов рублей на покупку 200 автомобилей скорой помощи для города.

Кроме того сообщалось, что около 700 тысяч «квадратов» медицинской недвижимости построят в Москве. В городе строятся шесть скоропомощных корпусов, идут работы при сооружении зданий для медцентра имени Логинова, инфекционной больницы № 1, больницы Святого Владимира.