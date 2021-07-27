Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подстанцию скорой помощи построили в Новой Москве

Анастасия Колоскова

Город
Подстанцию скорой помощи построили в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Завершено строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в поселении Московский. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, в настоящее время идет подготовка документов для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Строительство подстанции по адресу Радужная улица, владение 23а, велось за счет городского бюджета. Площадь здания составила 3,9 тысячи квадратных метров. В нем разместились кабинеты заведующего, старшего врача и фельдшера, а также комнаты психологической разгрузки, зал совещаний на 50 человек, учебно-методический класс и комната отдыха медицинских бригад. На подземном этаже оборудованы технические помещения.

Возле здания находятся парковка и площадка для отдыха. На территории высадили кустарники и деревья, а также установили скамейки и урны.

6 июля власти Москвы приняли решение выделить департаменту здравоохранения около 620 миллионов рублей на покупку 200 автомобилей скорой помощи для города.

Кроме того сообщалось, что около 700 тысяч «квадратов» медицинской недвижимости построят в Москве. В городе строятся шесть скоропомощных корпусов, идут работы при сооружении зданий для медцентра имени Логинова, инфекционной больницы № 1, больницы Святого Владимира.

Читайте также:
подстанция скорой помощистроительствоскорая помощь в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Все мнения
О проекте