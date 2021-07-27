Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Смоленской области

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность лаборатории по изготовлению прекурсоров наркотических средств в городе Десногорске Смоленской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подпольное производство находилось в квартире одной из многоэтажек.

— В ходе обыска помещения полицейские изъяли более 200 литров жидкости, используемой для синтеза запрещенного вещества, а также готовый продукт весом 6,5 килограмма. Кроме того, обнаружено различное оборудование, которое, предположительно, использовалось в незаконной деятельности, — рассказала Ирина Волк.

Организаторами лаборатории стали две местные жительницы. Необходимое сырье они заказывали через интернет и получали его курьерской доставкой. Готовый товар они планировали продавать через онлайн-магазин, общаясь с его персоналом посредством мессенджеров.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ». Одну из подозреваемых заключили под стражу, вторую поместили под домашний арест.