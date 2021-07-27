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Дорожные камеры сняли в Москве 3,5 тысячи говорящих по телефону водителей

Анастасия Колоскова

Город
Дорожные камеры сняли в Москве 3,5 тысячи говорящих по телефону водителей
Фото: Анна Быкова

Камеры, установленные на столичных дорогах, зафиксировали за последние шесть месяцев более 3,5 тысячи водителей, разговаривающих за рулем по телефону. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта во вторник, 27 июля.

— За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тысячи водителей, разговаривающих по телефону. И это страшные цифры, потому что именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В департаменте отмечают, что масштабы нарушений куда серьезнее, так как камер в столице значительно больше.

Москвичам представили подборку вещей, на которые водитель отвлекается в дороге. Среди них первое место занимает использование за рулем смартфона, что снижает скорость реакции автомобилиста вдвое. Также ухудшают внимательность на дороге сильные эмоции, разговор с пассажиром, прослушивание музыки и аудиокниг, приемы пищи.

Только с середины июня столичные автоинспекторы пресекли 1646 административных нарушений с использованием скрытого контроля.

Наиболее частое нарушение, выявленное подобным методом, — неприемлемый уровень тонировки стекол автомобиля (725 случаев). На втором месте оказались нарушения, связанные с государственными регистрационными знаками (257). Завершает тройку «лидеров» в части административных нарушений проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора (155).

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