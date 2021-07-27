Продажи новостроек в России выросли на 51 процент с начала года

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Росреестр в первом полугодии зарегистрировал в стране 422,5 тысячи договоров в долевом участии (ДДУ), это на 51 процент больше аналогичного показателя за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 июля.

— Количество зарегистрированных договоров в долевом участии за шесть месяцев составило 422,5 тысячи. Это на 51 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года (279,2 тысячи), — говорится в сообщении.

Наиболее активными регионами стали Москва — 68,3 тысячи ДДУ, Подмосковье — 60,6 тысячи, Санкт-Петербург — 37,8 тысячи, а также Краснодарский край — 23,8 тысячи. За шесть месяцев показатель по зарегистрированным ипотечным сделкам составил 1,8 миллиона, что на 41,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

— На рынке жилой недвижимости в Москве первое полугодие завершилось показательным числом ипотечных сделок, преодолев порог в 60 тысяч регистраций. Это первый случай за все годы статистических наблюдений, когда в первые шесть месяцев года достигнут такой внушительный объем, — рассказал глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Количество сделок на вторичном рынке по итогам полугодия составило 1,9 миллиона, отмечается на сайте Росреестра.