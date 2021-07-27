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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе вводится «желтый» уровень погодной опасности в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков. Об этом вечером вторника, 27 июля, рассказали в Гидрометцентре РФ.

В Москве и Московской области вечером 28 июля прогнозируется гроза. Погода расценивается как потенциально опасная. В связи с этим предупреждение будет действовать с 21.00 28 июля до 9.00 29 июля.

Помимо этого в Московской области действует предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

На Москву движется циклон, который виновен в затоплении Европы, он накроет столицу вечером в среду, 28 июля. Однако ничего «особо угрожающего» ждать от него не стоит, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в среду местами выпадет до 7 миллиметров осадков. Также могут наблюдаться грозы и порывы ветра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за циклона в середине недели жару сменит сильная гроза. Воздух будет все еще не по сезону теплым — до плюс 30 градусов.

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