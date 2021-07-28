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Мать тхэквондиста Ларина рассказала, как вырастить олимпийского чемпиона

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Мать тхэквондиста Ларина рассказала, как вырастить олимпийского чемпиона
Фото: instagram.com/vladislavlarin87

К победе российского тхэквондиста Владислава Ларина на Олимпийских играх готовились 17 лет. Об этом рассказала мама спортсмена Ольга Ларина.

Владислав Ларин завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио и принес в копилку сборной страны седьмую награду высшей пробы. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 80 килограммов. В финале соревнований он одержал победу над Деяном Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Заниматься тхэквондо будущий чемпион начал в первом классе. До того Владислав занимался спортивной гимнастикой, но после перелома локтя пришлось сменить направление. Тем не менее, растяжка и уже полученные спортивные навыки помогли в тхэквондо, хотя данная дисциплина, по словам Ольги Лариной, была выбрана по принципу «пальцем в небо», без рекомендаций.

На протяжении 17 лет семья Лариных создавала все условия, чтобы Владислав развивался как спортсмен и человек. Мальчик должен был учиться без троек, сейчас он свободно говорит на английском и понимает французский язык.

Напутствуя родителей юных спортсменов, Ольга Ларина подчеркнула, что ничего невозможного нет, важно лишь давать ребенку верные установки.

— Нельзя никогда говорить своему ребенку: «Не стремись, ты этого никогда не достигнешь». Когда родители дают такую установку, ребенок никогда ничего не достигнет, нужно давать правильные установки, — рассказала мама олимпийского чемпиона ТАСС.

Бабушка Владислава Ларина Валентина Ивановна рассказал, что олимпийское золото внука стало для нее подарком к 75-летию. Провожая Влада на Игры, женщина связала ему на удачу коврики в виде олимпийских колец и разложила на диване. До победы спортсмена домочадцам и гостям не разрешалось садиться на кольца, теперь запрет снят, рассказала Валентина Ивановна РИА Новости.

28 июля президент РФ Владимир Путин поздравил Владислава Ларина и других российских спортсменов, принесших стране награды Олимпиады — 2020, с победами. Глава государства подчеркнул, что достижение атлета — яркое свидетельство того, что единоборства в стране на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов.

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