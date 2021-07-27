Путин поздравил российских гимнасток с победой на Олимпиаде-2020

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнасток с первой в истории победой в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 27 июля.

— От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов, — написал глава государства в телеграмме.

Гимнастки «вписали яркую страницу» в летопись олимпийских достижений, добавил он. Президент пожелал им благополучия, новых свершений и крепкого здоровья.

Путин также поздравил победителя Игр в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограмм Владислава Ларина. Его достижение — яркое свидетельство того, что единоборства в стране на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, приводит слова президента сайт Кремля.

27 июля женская сборная России по спортивной гимнастике впервые одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх.

Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, а также Владислава Уразова набрали 169,528 балла. Серебряными призерами стали американки, бронзу завоевали гимнастки из Великобритании.

Ларин принес в копилку сборной страны седьмую награду высшей пробы. В финале соревнований он одержал победу над Деяном Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.