Минюст разрешил регистрировать браки дома и в больнице

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Российские органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) получат право регистрировать браки на дому и в медицинских учреждениях. Это следует из изменений в Административный регламент по регистрации актов гражданского состояния.

Согласно соответствующему приказу Министерства юстиции РФ, зарегистрировать брак дома или в больнице можно будет при наличии особых обстоятельств, которые следует изложить в заявлении в ЗАГС. Если специалисты органов ЗАГС усмотрят основании в отказе в такой регистрации, об этом сообщать заявителю в письменной форме.

Регистрация брака на дому и в больнице будет осуществляться в соответствии с обычной процедурой. Время проведения процедуры не должно превышать 150 минут с учетом времени специалиста в пути до места заключения брака, сообщает ТАСС.

В Москве тем временем упростили процедуру электронной подачи заявления о заключении брака. Ранее молодоженам необходимо было каждому через свой профиль заполнить и проверить данные о себе. Теперь заполнить анкету на портале госуслуг может один из будущих супругов, а второму останется лишь подтвердить приглашение и оплатить госпошлину.