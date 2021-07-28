Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия предложила ООН изменить классификацию киберпреступлений

Татьяна Плотникова

Общество
Россия предложила ООН изменить классификацию киберпреступлений
Фото: pixabay.com/Lukas

Генеральная прокуратура России выступила с инициативой на уровне Организации Объединенных Наций (ООН) расширить перечень преступлений, совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий (киберпреступления).

Как рассказал заместитель главы ведомства Петр Городов, российская сторона внесла на рассмотрение специального комитета ООН проект соответствующей конвенции, содержащий список из 23 составов преступлений вместо прежних девяти. В расширенный перечень, в числе прочего, попали несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков и оружия.

Городов пояснил, что применяемая до настоящего времени Будапештская конвенция Совета Европы устарела, поскольку ее создавали в раннюю цифровую эпоху – с 1997 по 2001 годы. Российский проект конвенции включает «все самое актуальное в мире киберпреступности», рассказал представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, авторы документа уделили большое внимание процедурным аспектам и экстренным механизмам взаимодействия, повышающим скорость и эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений, сообщает РИА Новости.

В России, по оценке Генпрокуратуры, масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности. В 2020 году было зарегистрировано 510,3 тысячи таких преступлений (+73,4 процента), при этом раскрывается только четверть таких преступлений.

Читайте также:
РоссияООНкиберпреступления
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Все мнения
О проекте