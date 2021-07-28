Россия предложила ООН изменить классификацию киберпреступлений

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Генеральная прокуратура России выступила с инициативой на уровне Организации Объединенных Наций (ООН) расширить перечень преступлений, совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий (киберпреступления).

Как рассказал заместитель главы ведомства Петр Городов, российская сторона внесла на рассмотрение специального комитета ООН проект соответствующей конвенции, содержащий список из 23 составов преступлений вместо прежних девяти. В расширенный перечень, в числе прочего, попали несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков и оружия.

Городов пояснил, что применяемая до настоящего времени Будапештская конвенция Совета Европы устарела, поскольку ее создавали в раннюю цифровую эпоху – с 1997 по 2001 годы. Российский проект конвенции включает «все самое актуальное в мире киберпреступности», рассказал представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, авторы документа уделили большое внимание процедурным аспектам и экстренным механизмам взаимодействия, повышающим скорость и эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений, сообщает РИА Новости.

В России, по оценке Генпрокуратуры, масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности. В 2020 году было зарегистрировано 510,3 тысячи таких преступлений (+73,4 процента), при этом раскрывается только четверть таких преступлений.