Эндокринолог предложила диету для восстановления после COVID-19

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Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, для восстановления после болезни следует придерживаться ряда принципов в организации питания. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники лечебного питания, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева.

Эксперт отметила, что суточный рацион следует планировать из расчета 20-30 килокалорий на килограмм массы тела в сутки, с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела. Белка следует съедать от 1,2 до двух граммов на килограмм, чтобы справиться с атрофией мышечной ткани. Однако важно учитывать состояние почек.

Рекомендуется ежедневно употреблять не менее трех-четырех порций продуктов из списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль, продукты из сои.

При этом чем разнообразнее рацион, тем больше питательных вещество получит организм. Важно уделять внимание сезонным фруктам и овощам — не менее пяти порций по 80 граммов ежесуточно.

Также эксперт советует соблюдать режим питания: не менее трех основных приемов пищи и от одного до трех перекусов, причем последний прием пищи должен быть за два-четыре часа до сна, рассказала Вараева в интервью радио Sputnik.

Существует диета, способная поддержать организм во время восстановления после перенесенной новой коронавирусной инфекции, рассказала врач Елена Соломатина. Как объяснила специалист, перенесенное заболевание способствует тому, что в организме человека нарушается работа вкусовых рецепторов, обоняния. Людей чаще всего тянет к употреблению пищи, содержащей консерванты, тогда как обычная еда не кажется вкусной. Однако необходимо понимать, что все копчености, кондитерские изделия и продукты с искусственными добавками наносят большой вред организму.