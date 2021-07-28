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Главархив рассказал о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года 

Анастасия Колоскова

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Главархив рассказал о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года 
Фото: Главархив

28 июля 1957 года в Москве состоялось открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Документы о его подготовке и открытии сохранил столичный Главархив.

Программу фестиваля утвердили почти за год до мероприятия. Она включала встречи делегаций, манифестацию-митинг, вечера искусства, литературы, науки, а также большой молодежный карнавал и бал участников в Кремле. Главным местом проведения фестиваля стал стадион «Лужники», а его организацию курировала сама первый секретарь Екатерина Фурцева.

Главархив рассказал о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Фото: Главархив

Для гостей мероприятия специально построили шесть гостиничных комплексов и две гостиницы, в том числе «Украину». Участники фестиваля высадили деревья — так в Москве появился парк «Дружба» на станции метро «Речной вокзал». Здесь же установили скульптуру «Фестивальный цветок».

Главархив рассказал о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Фото: Главархив

На церемонии торжественного открытия VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов его участники стартовали от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВДНХ), где на площади и по примыкающим дорожкам выстроились длинные колонны машин пяти цветов: оранжевого, желтого, фиолетового, голубого и зеленого. Эти цвета символизировали пять континентов: Австралию, Азию, Африку, Америку и Европу. Здесь с утра звучали песни народов мира, проходила демонстрация традиционных костюмов. Старт фестивалю дали 40 юношей на белых мотоциклах, которые в 12 часов устремились к стадиону «Лужники».

Главархив рассказал о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Фото: Главархив

По стадиону пронесли флаги государств-участников, вслед за этим сто девушек в белом засыпали путь цветами. Делегации поднимались на арену в алфавитном порядке, их приветствовали с трибуны политические деятели СССР и других стран. После объявления об открытии фестиваля в небо над «Лужниками» выпорхнули 25 тысяч голубей, затем был поднят флаг VI Всемирного фестиваля под гимн демократической молодежи.

Наиболее яркой стала заключительная часть торжества, когда тысячи спортсменов с цветными полотнищами в руках превращали поле стадиона в различные картинки.

Главархив рассказал о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Фото: Главархив

В этот же день в Центральном парке культуры и отдыха состоялись массовые гулянья, концерт и бал молодежи на набережной Москвы-реки. На улицы столицы вышли более 2 миллионов горожан.

29 июля работу начали международные художественные курсы, фотовыставка и концерты различных делегаций.

В другие дни фестиваля прошли международная выставка изобразительного и прикладного искусства, бал в Кремле, 500-тысячная манифестация за мир и дружбу, водный праздник в Парке Горького, первая крупная международная встреча кукольных театров, футбольный турнир СССР — Венгрия, получасовой фейерверк. И все это была лишь часть всех мероприятий, свидетелями и участниками которых стали советские люди и иностранные гости.

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