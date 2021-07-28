Самолет Москва — Самара вернулся в аэропорт Шереметьево после вылета из-за течи топлива

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Пассажирское авиасудно Boeing 737, вылетевшее из Москвы в Самару, вернулось в аэропорт из-за предположительной утечки топлива из двигателя. Об этом в среду, 28 июля, сообщил источник, близкий к ситуации.

— Предварительная причина возврата — течь топлива из двигателя, — пояснил собеседник агентства ТАСС.

На борту авиасудна, по предварительным данным, находились 57 пассажиров.

Посадка в Шереметьеве прошла успешно, добавил источник.

24 июля вылетевший из Москвы в Якутск самолет сел на запасном аэродроме в Мирном из-за ливня. Сообщалось также, что задержан был и обратный рейс в аэропорт Внуково.