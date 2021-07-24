Вылетевший из Москвы в Якутск самолет сел на запасном аэродроме из-за ливня

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Самолет авиакомпании «Якутия», летевший из Москвы в Якутск, сел на запасном аэродроме в Мирном из-за погоды в аэропорту прибытия. Об этом сообщили в пресс-службе компании в субботу, 24 июля.

— Самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс 474 по маршруту Внуково — Якутск совершил посадку на запасной аэродром города Мирный в связи метеоусловиями в городе Якутске. Ливневый дождь не позволяет совершить посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта города Якутска, — говорится в сообщении.

Вылет в аэропорт назначения запланирован на 13:00 по московскому времени. Также задержан и обратный рейс в аэропорт Внуково, отмечается на странице авиакомпании в Instagram.

20 июля сообщалось, что самолет авиакомпании «Ютэйр», который следовал из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Внуково, так как на борту сработала индикация неуборки шасси.