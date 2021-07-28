Московские компании смогут стать партнерами акции «День без турникетов»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные предприниматели смогут принять участие в акции «День без турникетов», повышая интерес к своему бренду. Об этом в среду, 28 июля, рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Теперь компаниям в рамках акции доступен новый специальный раздел «Партнерам», где предприниматели смогут указать информацию о своих мероприятиях.

По словам Фурсина, с начала акции к программе присоединились 260 компаний, который организовали более двух тысяч экскурсий. При этом мероприятия столичных компаний посетили более 120 тысяч человек.

— В этом году запланировано увеличение доли малого и среднего предпринимательства, в том числе высокотехнологичных, инновационных компаний, предприятий сферы услуг, пищевых производств, креативных и образовательных направлений, которые примут участие в акции, — отметил Фурсин.

Новая акция «День без турникетов» пройдет с 23 по 25 сентября. Бизнесмены должны подать заявку на участия до 6 сентября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мероприятия по профориентации предложили проводить в компаниях столицы в рамках акции «День без турникетов». Инициатива поступила от участников голосования на проекте «Активный гражданин». Формат станет полезным для тех, кто хочет найти или сменить работу. Большинство респондентов считают, что проводить акцию нужно на базе промышленных предприятий, ИТ-компаний, а также технопарков.