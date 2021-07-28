Названа возможная причина хлопка газа в жилом доме в Барнауле

Из здания, в котором произошел взрыв, самостоятельно эвакуировался 31 человек / Фото: РЕН ТВ

Следствие начало доследственную проверку по факту хлопка газа в многоквартирном доме в городе Барнаул. Как сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю, инцидент мог произойти из-за неисправности газового оборудования.

Хлопок газа случился в многоквартирном доме на Молодежной улице. Пострадали женщина в возрасте семидесяти лет и ребенок. Пожилая пострадавшая получила ожоги 35 процентов тела. Оба очевидца случившегося были госпитализированы в медицинское учреждение. Семилетнего ребенка после обследования в больнице отпустили домой. Остальных жильцов здания эвакуировали. В настоящее время следователи осматривают место происшествия.

В ходе проверки специалисты дадут оценку тем лицам, которые несут ответственность за обслуживание газового оборудования, передает РИА Новости.

13 июля следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в гостинице в Геленджике, в результате которого погиб человек. До этого в Сети появились кадры с места взрыва. На них видно, что наибольшим разрушениям подвергся первый этаж здания. Обломки выбросило взрывной волной на противоположную сторону улицы.