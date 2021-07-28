Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами от «Единой России» платформу «Электронный дом». Соответсвующее сообщение главы города было опубликовано в среду, 28 июля, в его личном блоге.

«Электронный дом» является важной платформой, которая позволяет гражданам решать вопросы благоустройства. Сервис помогает москвичам узнавать новости о своем доме, оплачивать коммунальные услуги, вызывать на дом мастеров для ремонта, пояснил мэр.

— Говорят о самоуправлении, демократии. Но если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, – то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление? «Единая Россия» предлагает реальное решение этой проблемы — платформу «Электронный дом», — написал мэр Москвы в своем блоге.

По его словам, платформу стараются регулярно развивать в соответствии с пожеланиями жителей столицы. Сергей Собянин подчеркнул, что «Электронный дом» особенно удобно использовать в период пандемии коронавируса, когда для решения жилищных вопросов можно не выходить из своего дома или офиса.

Чтобы рассказать своим соседям о новой платформе, достаточно развесить в подъезде специальные плакаты, которые в электронном формате доступны на сайте «Электронного дома».

В свою очередь советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что важно решать вопросы в области коммунальных услуг. В частности, «Электронный дом» позволяет организовывать собрания жителей в электронном формате.

При этом 27 июля Сергей Собянин рассказал о планах «Единой России» по программе реабилитации переболевших COVID-19.