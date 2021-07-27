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Сергей Собянин рассказал о планах «Единой России» по программе реабилитации переболевших COVID-19

Илья Ашуров

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Сергей Собянин рассказал о планах «Единой России» по программе реабилитации переболевших COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие годы важнейшей задачей московского здравоохранения станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших COVID-19. Эта тема обсуждалась на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с кандидатами в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».

Вопрос о необходимости комплексного подхода в решении проблемы реабилитации людей, переболевших коронавирусом, затронула главный врач КГБ № 52 Марьяна Лысенко. Она отметила, что реабилитация таких пациентов — насущная проблема, которая действительно выходит на передний план. Решать ее нужно в ближайшее время и с проекцией на будущее.

Сергей Собянин поддержал позицию главврача, заявив, что реабилитацией пациентов обязательно надо заниматься.

26 июля Сергей Собянин сообщил, что выявляемость COVID-19 в Москве снизилась почти на треть за неделю. По словам главы города, столице удалось пройти сложный период в борьбе с коронавирусом. До этого было зафиксировано падение больше чем в два раза, добавил мэр. Собянин выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе стабилизируется.

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