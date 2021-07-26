Сергей Собянин: Выявляемость COVID-19 в Москве снизилась почти на треть за неделю

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столице удалось пройти сложный период в борьбе с коронавирусом, за неделю выявляемость заболевания снизилась на 27 процентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 июля.

— Такая сложная ситуация была. Мы прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче, — рассказал глава города.

До этого было зафиксировано падение больше чем в два раза, добавил мэр. Собянин выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе стабилизируется, отмечает агентство городских новостей «Москва».

23 июля мэр сообщил, что столица прошла пик заболеваемости коронавирусом. Собянин подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижается пятую неделю. Однако число госпитализаций сокращается медленнее, а многие москвичи находятся в реанимации, уточнил глава города.

За последние сутки после лечения от COVID-19 в городе выздоровели 4580 человек. При этом специалисты выявили 2629 новых заболевших.

Госпитализированы были 848 человек, 101 пациент скончался. Еще 537 москвичей находятся на ИВЛ.