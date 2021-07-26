Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 4580 новых пациентов

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

За последние 24 часа после лечения от коронавирусной инфекции в столице выздоровели 4580 человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии от COVID-19 в городе вылечились 1 336 194 пациента.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве выявили 2629 новых заболевших. Госпитализированы были 848 человек, 101 пациент скончался. Еще 537 москвичей находятся на ИВЛ.

Миллион пожилых людей вакцинировались от коронавирусной инфекции без негативных последствий. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В понедельник, 19 июля, глава города заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве. По словам Собянина, врачи и медсестры поликлиник, которые переходили на лечение больных коронавирусом, смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, если эпидемиологическая обстановка в городе продолжит улучшаться.