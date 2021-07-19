Сергей Собянин заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Количество новых пациентов с COVID-19 в столичных клиниках снижается в течение четырех недель. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 19 июля, на открытии после реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 в Западном Дегунине.

По его словам, врачи и медсестры поликлиник, которые переходили на лечение больных коронавирусом, смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, если эпидемиологическая обстановка в городе продолжит улучшаться.

— По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе, — цитирует обращение мэра к медикам РИА Новости.

Сергей Собянин также считает, что улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе связано с тем, что жители столицы стали более ответственно относиться к мерам против распространения заболевания. Посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому, что люди стали вести себя осторожнее, рассказал мэр.

Столичные врачи вылечили 7665 пациентов с коронавирусом за последние сутки, сообщил оперштаб 19 июля. Всего за время пандемии число выздоровевших москвичей составило 1 288 984 человека.