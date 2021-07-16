Сергей Собянин назвал основные причины улучшения ситуации с распространением коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители столицы стали более ответственно относиться к мерам против распространения коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 16 июля.

— Самое главное — то, что сами москвичи стали относиться очень ответственно к выполнению мер санитарной защиты. Люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют, — отметил глава города.

Посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому что люди стали вести себя осторожнее, рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

16 июля Собянин сообщил, что столичные работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, на некоторых предприятиях доля привитых достигла 70 процентов. Вакцинация, по его словам, не вызвала никакого восторга. Это сложный процесс, но речь идет о жизни людей.

В середине июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в столице перестанет действовать 19 июля. Внедрение системы, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе. С 19 июля также снова начнут работать фуд-корты, а кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».