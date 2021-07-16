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Ресторанам и кафе разрешили вернуться к работе по ночам в Москве

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Ресторанам и кафе разрешили вернуться к работе по ночам в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С понедельника, 19 июля, в Москве будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры. Соответствующий указ в пятницу, 16 июля, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 19 июля снова начнут работать фуд-корты, а кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00. Ранее на это был введен запрет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Москве также вновь разрешили проводить развлекательные мероприятия в ночных клубах и барах, а также посещение детских игровых комнат. Указ распространяется на заведения общепита, которые соблюдают эпидемические меры, говорится в документе.

Сергей Собянин сообщил, что система обязательных QR-кодов перестанет действовать также 19 июля, через 21 день после введения. По его словам, внедрение системы обязательных QR-кодов в столичных кафе было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

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