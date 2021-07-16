Массовые мероприятия разрешат в Москве с 19 июля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице с 19 июля разрешат проводить массовые мероприятия в клубах, барах и в караоке. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, возобновят работу детские игровые комнаты.

С понедельника, 19 июля, в Москве снова начнут работать фуд-корты и будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры.

Сергей Собянин сообщал, что система обязательных QR-кодов перестанет действовать также 19 июля, через 21 день после введения. По его словам, внедрение системы обязательных QR-кодов в столичных кафе было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.