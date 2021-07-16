Сергей Собянин: Задачу по вакцинации удалось выполнить благодаря отношению бизнеса и гражданских служащих

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, на некоторых предприятиях доля привитых достигла 70 процентов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 16 июля.

— На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель вакцинации приближается к 70 процентам, — рассказал глава города.

Вакцинация не вызвала никакого восторга, это сложный процесс, но речь идет о жизнях людей, рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в столице перестанет действовать 19 июля. Внедрение системы, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

С 19 июля также снова начнут работать фуд-корты, а кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».