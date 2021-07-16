Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: Задачу по вакцинации удалось выполнить благодаря отношению бизнеса и гражданских служащих

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: Задачу по вакцинации удалось выполнить благодаря отношению бизнеса и гражданских служащих
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, на некоторых предприятиях доля привитых достигла 70 процентов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 16 июля.

— На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель вакцинации приближается к 70 процентам, — рассказал глава города.

Вакцинация не вызвала никакого восторга, это сложный процесс, но речь идет о жизнях людей, рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в столице перестанет действовать 19 июля. Внедрение системы, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

С 19 июля также снова начнут работать фуд-корты, а кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».

Читайте также:
коронавирусСергей Собянинвакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте