Столичные врачи вылечили от коронавируса 7665 пациентов за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские специалисты вылечили от коронавирусной инфекции 7665 пациентов за последние 24 часа. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии число выздоровевших москвичей составило 1 288 984.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве выявили 4007 новых случаев заболевания. Госпитализированы 1239 человек, 103 пациента скончались. Еще 582 москвича находятся на ИВЛ.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе связано с тем, что жители столицы стали более ответственно относиться к мерам против распространения заболевания. Посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому, что люди стали вести себя осторожнее, рассказал мэр.

Кроме того, по словам главы города, количество новых выявленных случаев коронавируса в Москве за месяц упало в два раза по сравнению с пиковыми значениями. Снизилось и количество госпитализированных пациентов.