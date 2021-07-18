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Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве уменьшилась вдвое по сравнению с пиком

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве уменьшилась вдвое по сравнению с пиком
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Количество новых выявленных случаев коронавируса в Москве за месяц упало в два раза по сравнению с пиковыми значениями. Снизилось и количество госпитализированных пациентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ситуация с коронавирусом в городе остается сложной, но с каждой неделей новых случаев заболевания становится меньше, заявил мэр.

— Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза. И количество госпитализаций уменьшилось, — рассказал он.

Жители столицы стали более ответственно относиться к мерам против распространения коронавируса. Посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому что люди стали вести себя осторожнее.

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