Сергей Собянин заявил, что миллион пенсионеров в Москве привились от COVID-19

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Миллион пожилых людей вакцинировались от коронавирусной инфекции без негативных последствий. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет. Наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют. Значительно, в разы, меньше смертность, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава города также сказал, что надеется на дальнейшее улучшение ситуации с коронавирусом в столице.

В понедельник, 19 июля, Сергей Собянин заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве. По его словам, врачи и медсестры поликлиник, которые переходили на лечение больных коронавирусом, смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, если эпидемиологическая обстановка в городе продолжит улучшаться.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».