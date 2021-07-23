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Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пик COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пик COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва прошла пики заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянинв эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается пятую неделю. Однако число госпитализаций снижается медленнее, а многие москвичи находятся в реанимации, уточнил мэр.

— Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится, — добавил Сергей Собянин.

Глава города также заявил, что надеется на дальнейшее улучшение ситуации с коронавирусом в столице.

При этом в понедельник, 19 июля, Сергей Собянин заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве. По его словам, врачи и медсестры поликлиник, которые переходили на лечение больных коронавирусом, смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, если эпидемиологическая обстановка в городе продолжит улучшаться.

Мэр Москвы также считает, что улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе связано с тем, что жители столицы стали более ответственно относиться к мерам против распространения заболевания.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».

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