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Свыше 36 тысяч правонарушений среди водителей каршеринга выявили в Москве за полгода

Анастасия Колоскова

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Свыше 36 тысяч правонарушений среди водителей каршеринга выявили в Москве за полгода
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Сотрудники ГИБДД за первые полгода 2021 года выявили более 36 тысяч нарушений правил дорожного движения со стороны водителей каршеринговых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

— За первое полугодие 2021 года сотрудниками столичной Госавтоинспекции проверено более 88 тысяч автомашин, предоставляемых в краткосрочную аренду, а также выявлено и пресечено более 36 тысяч административных правонарушений, совершенных водителями, управлявшими данной категорией транспортных средств, — приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что полицейские зафиксировали 16 фактов управления каршеринговыми автомобилями лицами, которые не зарегистрировались в компании-арендодателе или использовали подложные регистрации.

Только с середины июня столичные автоинспекторы пресекли 1646 административных нарушений с использованием скрытого контроля. Наиболее частое нарушение, выявленное подобным методом — неприемлемый уровень тонировки стекол автомобиля (725 случаев). На втором месте нарушения, связанные с государственными регистрационными знаками (257). Завершает тройку «лидеров» по административным нарушениям проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора (155).

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