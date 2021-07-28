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Скончался рабочий, упавший в межэтажный проем реконструируемого дома в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Скончался рабочий, упавший в межэтажный проем реконструируемого дома в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Архитектора Щусева, 3 Карта всех событий

Рабочий, провалившийся в межэтажный проем в реконструируемом здании на юге Москвы, скончался в больнице. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел во вторник, 27 июля, в реконструируемом здании на улице Архитектора Щусева.

Производивший уборку мусора рабочий упал в технологический проем с четвертого этажа на третий. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

28 июля Нефедова сообщила, что врачи не смогли спасти 54-летнего рабочего, он скончался от полученных травм. В настоящее время прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Подобная история произошла 15 июля, когда лифт упал с высоты примерно пяти метров. Пострадали двое рабочих 38 и 39 лет, находившихся в этот момент в кабине. С различными травмами они были госпитализированы. СК занимается установлением обстоятельств и причин инцидента.

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