Скончался рабочий, упавший в межэтажный проем реконструируемого дома в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Архитектора Щусева, 3 Карта всех событий

Рабочий, провалившийся в межэтажный проем в реконструируемом здании на юге Москвы, скончался в больнице. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел во вторник, 27 июля, в реконструируемом здании на улице Архитектора Щусева.

Производивший уборку мусора рабочий упал в технологический проем с четвертого этажа на третий. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

28 июля Нефедова сообщила, что врачи не смогли спасти 54-летнего рабочего, он скончался от полученных травм. В настоящее время прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Подобная история произошла 15 июля, когда лифт упал с высоты примерно пяти метров. Пострадали двое рабочих 38 и 39 лет, находившихся в этот момент в кабине. С различными травмами они были госпитализированы. СК занимается установлением обстоятельств и причин инцидента.