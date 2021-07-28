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Циклон «Дирк» идет на Москву: названы районы столицы, которые зальет сильнее всего

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Циклон «Дирк» идет на Москву: названы районы столицы, которые зальет сильнее всего
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Циклон, который виновен в затоплении Европы, уже в среду вечером накроет российскую столицу. В городе ожидаются дожди и грозы. Жителям каких районов столицы лучше не расставаться с зонтами, а кого непогода обойдет стороной, «Вечерней Москве» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, в ближайшее время погода может ухудшиться в южных районах Москвы.

— Сейчас на юге столицы, особенно на территории Новой Москвы, уже отмечается небольшой дождь, который будет усиливаться в течение всего дня, — рассказала Позднякова.

Эксперт отметила, что ночью могут возникнуть грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Дождь также может усилиться: днем ожидается до 7 миллиметров осадков, ночью — до 14 миллиметров.

Однако непогода прогнозируется не во всех районах Москвы, уточнила метеоролог.

— Наибольшее количество осадков придется на южную и юго-восточную часть Москвы: процесс идет от Наро-Фоминска с юго-запада. Возможно, в каких-то частях столицы вообще не будет дождя, — рассказала Позднякова.

По словам эксперта, через некоторое время погода улучшится: сегодня дневная температура из-за облачности не превысит 26 градусов, а уже завтра составит 26–28 градусов. Теплая погода сохранится и на выходных.

В начале следующей недели сильных осадков не ожидается, отметила метеоролог.

— В отдельные дни в начале августа могут пройти небольшие кратковременные дожди, но температура будет даже выше климатической нормы, — рассказала собеседница «Вечерней Москвы».

Специалист уточнила: дневные температуры в первых числах августа будут находиться в пределах 20–25 градусов, а ночью столбики термометров покажут 10–15 градусов тепла.

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