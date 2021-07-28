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«Барическое поле и гроза»: москвичам рассказали о погоде 28 июля

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
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«Барическое поле и гроза»: москвичам рассказали о погоде 28 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В среду, 28 июля, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Вероятна гроза.

Температура воздуха в Москве составит 24–26 градусов, в Московской области возможно от 24 до 29 градусов тепла.

Ветер прогнозируется южный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе возможны порывы от 12 до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 50 процентов. Содержание кислорода в приземном слое воздуха останется в пределах климатической нормы. Геомагнитный фон ожидается неустойчивый с отдельными слабо возмущенными периодами, сообщает портал «Метеоновости».

Последние дни июля принесут жителям столичного региона комфортную погоду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что 29 июля из-за облачности температура снизится до 25–27 градусов, далее до конца месяца показатель будет варьироваться в диапазоне от 24 до 29 градусов. Местами в Москве и Московской области вероятны кратковременные дожди, тем не менее в целом погода будет достаточно комфортной.

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