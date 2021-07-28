Шоу «Сказка номер один. Возвращение» бесплатно покажут на ВДНХ

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Театр сказок на ВДНХ 29 июля приглашает юных зрителей и их родителей на бесплатный показ интерактивного шоу «Сказка номер один. Возвращение».

Старые друзья — Змей Драконыч, Иван-царевич, Леший, Кощей и другие сказочные персонажи — ждут юных искателей приключений. Вместе они отправятся по трем сказочным мирам: в небо за пером Жар-птицы, в таинственный лес за цветком папоротника и в морскую пещеру за самоцветами.

В шоу используются яркие декорации и уникальные мультимедийные технологии. Захватывающий сюжет непредсказуем. А представят сказку профессиональные актеры. Благодаря современным технологиям зрители становятся непосредственными участниками интерактивного представления и могут влиять на сюжет.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте организации.

31 июля и 1 августа на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия, подготовленные к 82-летию выставки. В программу вошли экскурсии, мастер-классы, концерты, спортивные активности. Фонтан «Каменный цветок» перейдет на «исторический» режим работы. Потоки воды будут образовывать ряд чередующихся фигур, которые показывали москвичам в середине 1950-х годов. 31 июля пройдет торжественный заезд мотоциклистов почетного эскорта от Музея гаража особого назначения ФСО России по кольцевой дороге ВДНХ. В этот же день состоится заезд ретроавтомобилей.