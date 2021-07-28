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Ретроавто, концерты, мастер-классы: на ВДНХ пройдут мероприятия к 82-летию комплекса

Анастасия Волоснова

Город
Ретроавто, концерты, мастер-классы: на ВДНХ пройдут мероприятия к 82-летию комплекса
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ 31 июля и 1 августа пройдут праздничные мероприятия, подготовленные к 82-летию выставки. В программу вошли экскурсии, мастер-классы, концерты и спортивные и другие активности.

Сертификаты на посадку именных деревьев в саду молодоженов будут вручать всем москвичам, которые заключат брак 30 июля в павильоне «Космос» и 31 июля во Дворце бракосочетания на ВДНХ.

Фонтан «Каменный цветок» перейдет на «исторический» режим работы. Потоки воды будут образовывать ряд чередующихся фигур, которые показывали москвичам в середине 1950-х годов.

При этом 31 июля пройдет торжественный заезд мотоциклистов почетного эскорта от Музея гаража особого назначения ФСО России по кольцевой дороге ВДНХ. В этот же день состоится заезд ретроавтомобилей, которые проедут по кольцевой дороге от Октябрьской площади до площади Промышленности.

На ВДНХ будут проводить бесплатные экскурсии, центр «Космонавтика и авиация» проведет тур «Между небом и землей», центр «Слово» организует программы «Мир родного языка: от буквы до книги» и «Мир славянской письменности». При этом 1 августа экскурсии будут вести экоцентры «Цветоводство» и «Пчеловодство».

Кроме того, на территории выставочного комплекса будут проводиться интеллектуальные мероприятия. Так, 1 августа состоится мастер-класс «Литературные прогулки по ВДНХ» и лекция «ВДНХ в кино» в уличном лектории Музея кино.

Также москвичи смогут играть на ВДНХ в стритбол, учиться спортивным танцам в стиле хип-хоп и слэклайну — виду хождения по канату на небольшой высоте. В зеленом театре 31 июля пройдет праздничный концерт, а 1 августа состоится одно из финальных мероприятий VI Международного фестиваля искусств «Вдохновение», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом главная выставка страны с 29 июля по 1 августа приглашает слушателей в оранжерею павильона Азербайджанской Республики на концерты коллективов Simple Music Ensemble, Tchaikovsky Orchestra, Diamond black и квартета Linii. В их исполнении прозвучат мелодии композиторов Людовико Эйнауди и Макса Рихтера, а также хиты группы Queen, Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро и Sting.

В свою очередь центр «Слово» на ВДНХ также приглашает подростков на серию бесплатных мастер-классов по журналистике «Летучка». Так, 1 августа, темой обсуждения станет жанр интервью.

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