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Хиты Queen, Синатры и Sting прозвучат в оранжерее на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Хиты Queen, Синатры и Sting прозвучат в оранжерее на ВДНХ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны с 29 июля по 1 августа приглашает слушателей в оранжерею павильона Азербайджанской Республики на концерты коллективов Simple Music Ensemble, Tchaikovsky Orchestra, Diamond black и квартета Linii. В их исполнении прозвучат мелодии композиторов Людовико Эйнауди и Макса Рихтера, а также хиты группы Queen, Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро и Sting.

В четверг, 29 июля, зрителей ждут концерты произведений итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди. Его произведения исполнят музыканты Simple Music Ensemble.

На следующий день, 30 июля, струнный квартет Linii в сопровождении ударных инструментов представит хиты группы Queen «We will rock you», «We are the champions», «Bohemian rhapsody», «A kind of magic», «I want to break free», «The show must go on».

В субботу, 31 июля, состоится концерт струнного ансамбля Tchaikovsky Orchestra, который исполнит произведения Антонио Вивальди из цикла «Времена года» в интерпретации композитора Макса Рихтера. А в воскресенье, 1 августа джазовая группа Diamond Black выступит с шоу, где прозвучат хиты Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро, Sting и других мировых звезд.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

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