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Названы знаки зодиака, которым разобьют сердце в августе

Елена Фролова

Общество
Названы знаки зодиака, которым разобьют сердце в августе
Фото: Pexels

Расположение звезд и планет сказывается на судьбах людей. Астролог перечислил три знака зодиака, которым в августе могут разбить сердце.

Близнецы

Рожденным под этом зодиакальным созвездием тяжело отыскать достойного человека. Они слишком наивно относятся к этому, поэтому даже после предательства могут продолжать верить своим обидчикам и надеяться на лучшее. Август может принести Близнецам много неприятностей. Есть вероятность, что им разобьют сердце. Астрологический эксперт советует им не впадать в депрессию и продолжить жить дальше. Этот опыт будет хорошим уроком.

Лев

Представители этого знака зодиака являются очень ранимыми. Они не простят измен. Львы привыкли иметь в своем окружении людей с идеальной репутацией и переживаю за свою. Как пояснил астролог, в августе им могут встретиться старые знакомые, однако стоит быть осторожными и не слишком им доверять. Есть вероятность, что их попытаются втянуть в какие-то проблемные ситуации, что может разбить сердце Львам.

Скорпион

Этих людей в августе могут ожидать моменты разочарования. Однако обижать их будут не люди. Дело в том, что многие скорпионы давно мечтали об отпуске, подготовились к отдыху и находятся в предвкушении. Но тут не все так просто. Звезды сулят им определенные неудобства, которые будет непросто преодолеть. Скорпионам не стоит опускать руки раньше времени. Надо продолжить борьбу за отдых мечты, иначе они разобьют свое сердце, отмечает Newinform.

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